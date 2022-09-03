Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Из-за неисправности следовавшего в Украину сухогруза в Босфоре приостановили движение судов. ФОТО

4 67014
Движение судов в Стамбульском проливе приостановили из-за неисправности следовавшего в Украину сухогруза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Анадола" со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

В сообщении отмечается, что 107-метровый сухогруз BRIZA бросил якорь в районе Кандилли из-за поломки механизмов.

На место происшествия направили два буксира Kurtarma-5 и Kurtarma-6 и катер KEGM-5.

Благодаря усилиям береговой охраны сухогруз удалось пришвартовать в районе Ахиркапы.

Смотрите также: Сухогруз с украинским зерном сел на мель в Стамбуле и перекрыл движение по Босфору. ФОТО

Из-за неисправности следовавшего в Украину сухогруза в Босфоре приостановили движение судов 01

Из-за неисправности следовавшего в Украину сухогруза в Босфоре приостановили движение судов 02

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Стара галоша зламалась.
  • Alex Ukr fc29d6f6
    И сколько ж обойдётся теперь стоянка в Босфоре украинскому народу,небось месячная зарплата с каждого?
  • Дмитрий 297cdebe
    Фарватер значит чистить)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости