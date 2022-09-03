Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об оперативной ситуации в Донецкой области на 3 сентября сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.
"В Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие - ранен 1 человек. Еще одно попадание - в предприятие легкой промышленности. Там возник пожар. В Славянске россияне ударили в 2 предприятия. По предварительной информации, жертв нет, объемы ущерба устанавливаем. Также повреждено 7 домов в Былбасовке", - говорится в сообщении.
В Кураховской громаде под обстрелы попали Курахово и Волчанка — повреждена база отдыха и 1 дом, без пострадавших.
"Громкой была ночь в Северске. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. В Соледаре россияне повредили детсад. Также частный дом в Роздоловке. Пострадавших нет. В Звановке ранен 1 человек. Под утро произошел артобстрел Авдеевки — без жертв".