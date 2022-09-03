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Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко. ФОТОрепортаж

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Сегодня ночью россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, также вели обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об оперативной ситуации в Донецкой области на 3 сентября сообщил председатель ОВА Павел Кириленко.

Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко 01

"В Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие - ранен 1 человек. Еще одно попадание - в предприятие легкой промышленности. Там возник пожар. В Славянске россияне ударили в 2 предприятия. По предварительной информации, жертв нет, объемы ущерба устанавливаем. Также повреждено 7 домов в Былбасовке", - говорится в сообщении.

В Кураховской громаде под обстрелы попали Курахово и Волчанка — повреждена база отдыха и 1 дом, без пострадавших.

"Громкой была ночь в Северске. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. В Соледаре россияне повредили детсад. Также частный дом в Роздоловке. Пострадавших нет. В Звановке ранен 1 человек. Под утро произошел артобстрел Авдеевки — без жертв".

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Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко 02

Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко 03
Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко 04

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Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко 05
Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко 06
Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко 07

Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко 08
Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко 09
Россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. Под обстрелами и прифронтовые громады, - Кириленко 10

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