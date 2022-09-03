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В бою под Харьковом погиб британский доброволец Макинтош. ФОТО

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В бою под Харьковом погиб британский доброволец Макинтош. ФОТО
Крэйг Стэнли Макинтош был парамедиком. Его жизнь оборвалась 24 августа, когда британец оказывал помощь своим украинским побратимам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на 24 канал.

48-летний Макинтош был убит российскими военными во время патрулирования, когда его отряд попал в засаду под Харьковом.

О побратиме вспоминает защитник Украины Руслан Андрийко. "Был с нами с самого начала Изюмской офензивы Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сечь". Душевный добряк, человек с открытым сердцем, защищал Украину. Пошел в последний бой в качестве парамедика, оказывал помощь раненым бойцам на поле боя. В том бою были уничтожены десятки орков, но разве их зловонные туши стоят его жизни?" – пишет он в фейсбуке.

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В бою под Харьковом погиб британский доброволец Макинтош 01

Сестра британца Лорна Макинтош рассказала, что он погиб "при исполнении служебных обязанностей" 24 августа.

"Наш брат храбро вызвался поехать в Украину как медик, чтобы помочь спасти жизнь в этой стране, раздираемой войной. При исполнении служебных обязанностей, помогая другим, он погиб. Этот самоотверженный человек сейчас застрял в морге в Украине, и нет никакой возможности вернуть его домой", - говорит женщина.

Макинтош работал ландшафтным садоводом в Норфолке в Англии. Он еще с молодых лет мечтал стать профессиональным военным, но медицинская комиссия не разрешила. Его близкие вспоминают, что после начала полномасштабной войны в Украине мужчина решил, что хочет помогать людям.

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24 марта Макинтош приехал в Украину. Он приезжал домой в апреле, но в начале августа снова приехал в Украину.

Обещал семье, что в октябре вернется навсегда, однако этого не произошло. У Макинтоша осталось две дочери.

Представитель МИД Британии подчеркнул, что ведомство "поддерживает семью погибшего в Украине британца".

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Топ комментарии

  • Роман Романченков
    Спочивай з Богом, брате...
  • Володимир Затилюк
    Вічна та світла пам'ять, спочивай з миром Герою!🕯️
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Велика шана мужній людині! Велика подяка Британії за підтримку! Таке не можна забувати.
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