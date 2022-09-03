В бою под Харьковом погиб британский доброволец Макинтош. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на 24 канал.
48-летний Макинтош был убит российскими военными во время патрулирования, когда его отряд попал в засаду под Харьковом.
О побратиме вспоминает защитник Украины Руслан Андрийко. "Был с нами с самого начала Изюмской офензивы Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сечь". Душевный добряк, человек с открытым сердцем, защищал Украину. Пошел в последний бой в качестве парамедика, оказывал помощь раненым бойцам на поле боя. В том бою были уничтожены десятки орков, но разве их зловонные туши стоят его жизни?" – пишет он в фейсбуке.
Сестра британца Лорна Макинтош рассказала, что он погиб "при исполнении служебных обязанностей" 24 августа.
"Наш брат храбро вызвался поехать в Украину как медик, чтобы помочь спасти жизнь в этой стране, раздираемой войной. При исполнении служебных обязанностей, помогая другим, он погиб. Этот самоотверженный человек сейчас застрял в морге в Украине, и нет никакой возможности вернуть его домой", - говорит женщина.
Макинтош работал ландшафтным садоводом в Норфолке в Англии. Он еще с молодых лет мечтал стать профессиональным военным, но медицинская комиссия не разрешила. Его близкие вспоминают, что после начала полномасштабной войны в Украине мужчина решил, что хочет помогать людям.
24 марта Макинтош приехал в Украину. Он приезжал домой в апреле, но в начале августа снова приехал в Украину.
Обещал семье, что в октябре вернется навсегда, однако этого не произошло. У Макинтоша осталось две дочери.
Представитель МИД Британии подчеркнул, что ведомство "поддерживает семью погибшего в Украине британца".