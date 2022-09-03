Защита восточного фланга НАТО: в Польшу прибыл бомбардировщик B-52, - Блащак. ФОТО

В Польшу прибыл американский стратегический бомбардировщик B-52. Самолет способен нести несколько десятков тонн разных видов обычных грузов, бомб, ракет и ядерного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Польско-американское сотрудничество становится более тесным. Сегодня в Польшу прибыл бомбардировщик В-52. Наша оперативная совместимость и возможности для защиты восточного фланга НАТО растут", - написал он в Twitter.

Как отмечает "Польское радио", восьмимоторный Boeing B-52 Stratofortress – дальний стратегический бомбардировщик. Самолет также способен нести несколько десятков тонн разных видов обычных грузов, бомб, ракет и ядерного оружия.

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Американцы увеличили присутствие военно-воздушных сил в Европе после того, как Россия начала вторжение в Украину. В последнее время бомбардировщик B-52 кружит над Юго-Восточной Европой.