Последствия обстрела Новобаварского района Харькова: Ракету С-300 выпустили из Белгородской области. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Харьков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В часности, 3 сентября около 2 часов ночи российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району г. Харькова.

Ракета попала на территорию школы - поврежден фасад образовательного учреждения, выбиты окна и двери. В результате обстрела образовалась воронка размером 10х10,5 м и глубиной более 3,5 м.

По предварительным данным, оккупанты выпустили по Харькову ракету типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

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