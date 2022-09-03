В Десантно-штурмовых войсках подготовили командиров отделений. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает командование ДШВ ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В течение месяца десантники могли испытать себя во время ряда интенсивных занятий и зачетов", - говорится в сообщении.
В подготовке приняли участие лучшие представители сержантского корпуса воинских частей ДШВ.
Сержанты показали навыки и знания во время боевых стрельб в различных видах боя, зачистке траншей и опорных пунктов противника, а также продемонстрировали умение во владении боевой техникой, находящейся на вооружении Десантно-штурмовых войск.
Также они провели занятия по лидерству и основам повседневной деятельности отделений и взводов.
Каждый участник получил сертификат, а сержанты, показавшие лучшие результаты, были отмечены ценными подарками.
Главный сержант Десантно-штурмовых войск ВСУ главный мастер-сержант Алексей Мирошников заявил: "Этот курс является первым шагом к профессиональному росту. Он мотивирует быть настоящим сержантом и соответствовать этому званию. Сержантский корпус это становой хребет любых профессиональных вооруженных сил. Мы те, кто реализуют стратегические планы замысла командиров на поле боя. Желаю всем успехов в службе и несгибаемой веры в Победу".