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Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

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В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области.

О последствиях ночного вражеского удара по Краматорску сообщил городской голова Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 01

Он отметил, что 8 ракет ударили по объектам промышленности и складам гуманитарной помощи.

"Ранен сторож, в тяжелом состоянии", - добавил Гончаренко.

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Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 02

Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 03
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 04
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 05

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Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 06
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 07
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 08
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 09

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Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 10

Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 11
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 12
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 13
Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко 14

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