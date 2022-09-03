Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж

В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области.