Россия выпустила 8 ракет по Краматорску. Повреждены склады гуманитарной помощи. Есть раненый в тяжелом состоянии, - мэр Гончаренко. ФОТОрепортаж
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В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области.
О последствиях ночного вражеского удара по Краматорску сообщил городской голова Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что 8 ракет ударили по объектам промышленности и складам гуманитарной помощи.
"Ранен сторож, в тяжелом состоянии", - добавил Гончаренко.