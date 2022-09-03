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На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину. ФОТОрепортаж

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Житель Червонограда повесил у себя на балконе флаг с серпом, молотом и звездой. Дома у него нашли литературу в поддержку "русского мира", патроны и коктейли Молотова.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Флаг с советской символикой мужчина повесил на балконе перед началом полномасштабного вторжения РФ.

"Кроме этого, в ходе обыска у мужчины обнаружена и изъята другая коммунистическая символика, символика страны-агрессора, антиукраинские открытки, литература в поддержку "русского мира", форменная одежда правоохранительных органов, холодное и огнестрельное оружие, патроны и коктейли Молотова", - рассказали в прокуратуре.

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Мужчину отправили под стражу. Он обвиняется в распространении коммунистической символики и незаконном обращении с оружием. Наибольшее наказание по этим статьям – до 7 лет лишения свободы.

На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину 01

На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину 02
На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину 03
На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину 04
На балконе - флаг с серпом и молотом, в квартире - оружие: на Львовщине будут судить мужчину 05

Топ комментарии

  • jklpqrs
    у чувака явно не все дома. На кой ляд держать в ломе оружие, если вывешиваешь флаг совка на балкон. Это такой ход ва-банк?
  • Саша Пончик
    Замотайте его в эту тряпку и заройте в лесу а не какие-то смешные сроки давать.
  • Анатолий К 65c6a92d
    так, дуже далеко, аж у "95 квартал", а той прозтарижував його ще далі, ад на телеканал "1+1" та "єдиний марафон". І це наслідки "какая разница как бідет називаться улица і кому там будет стоять памятник".
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