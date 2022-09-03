Распространяли панические настроения и фейки о ВСУ. СБУ заблокировала 2 ботофермы в Киевской области и в Одессе. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ ликвидировали еще 2 ботофермы, разгонявшие деструктивный контент в Украине.

Об этом сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Армию ботов" почти в 7 тысяч аккаунтов использовали для:

▪️ дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства;

▪️ оправдания вооруженной агрессии РФ;

▪️ расшатывания общественно-политической ситуации в стране.

"На Киевщине, по данным следствия, ботоферму на 5 тыс. аккаунтов создал и администрировал 24-летний уроженец Запорожской области. Его "клиентами" были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане России, продвигающие в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы.

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"В Одесской области организаторами ботофермы оказались четверо местных жителей. Основное направление их деятельности – создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов", - говорится в сообщении СБУ.









