Распространяли панические настроения и фейки о ВСУ. СБУ заблокировала 2 ботофермы в Киевской области и в Одессе. ФОТОрепортаж
Об этом сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Армию ботов" почти в 7 тысяч аккаунтов использовали для:
▪️ дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства;
▪️ оправдания вооруженной агрессии РФ;
▪️ расшатывания общественно-политической ситуации в стране.
"На Киевщине, по данным следствия, ботоферму на 5 тыс. аккаунтов создал и администрировал 24-летний уроженец Запорожской области. Его "клиентами" были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане России, продвигающие в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы.
"В Одесской области организаторами ботофермы оказались четверо местных жителей. Основное направление их деятельности – создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов", - говорится в сообщении СБУ.