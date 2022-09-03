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Распространяли панические настроения и фейки о ВСУ. СБУ заблокировала 2 ботофермы в Киевской области и в Одессе. ФОТОрепортаж

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Киберспециалисты СБУ ликвидировали еще 2 ботофермы, разгонявшие деструктивный контент в Украине.

Об этом сообщают в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Распространяли панические настроения и фейки о ВСУ. СБУ заблокировала 2 ботофермы в Киевской области и в Одессе 01

"Армию ботов" почти в 7 тысяч аккаунтов использовали для:

▪️ дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства;
▪️ оправдания вооруженной агрессии РФ;
▪️ расшатывания общественно-политической ситуации в стране.

"На Киевщине, по данным следствия, ботоферму на 5 тыс. аккаунтов создал и администрировал 24-летний уроженец Запорожской области. Его "клиентами" были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане России, продвигающие в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы.

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"В Одесской области организаторами ботофермы оказались четверо местных жителей. Основное направление их деятельности – создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов", - говорится в сообщении СБУ.

Распространяли панические настроения и фейки о ВСУ. СБУ заблокировала 2 ботофермы в Киевской области и в Одессе 02
Распространяли панические настроения и фейки о ВСУ. СБУ заблокировала 2 ботофермы в Киевской области и в Одессе 03
Распространяли панические настроения и фейки о ВСУ. СБУ заблокировала 2 ботофермы в Киевской области и в Одессе 04
Распространяли панические настроения и фейки о ВСУ. СБУ заблокировала 2 ботофермы в Киевской области и в Одессе 05
Распространяли панические настроения и фейки о ВСУ. СБУ заблокировала 2 ботофермы в Киевской области и в Одессе 06

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Топ комментарии

  • Добрый ЭХ
    А СБУ не хочет армию ботов ДЯкувальщиков ,Подоляка и дЕрмака ликвидировать? Нет? Или тех незЯ ,ай ай ай будет ?
  • дмитрий a4f273bf
    А по санкциям к ним что: уголовка, административка или просто конфискация техники с дальнейшей продажей за копейки? ВРУ не хочет подтянуть Уголовный Кодекс к реалиям военного времени?
  • Ан Мур
    Тарас Чорновіл: "Тут від СБУ прийшла відповідь Ірині Геращенко щодо ворожих телеграмканалів, які здійснюють підривну роботу проти України. Це не є щось нове, більшість із згаданих і багато інших містяться в переліку спеціальної служби з протидії дезінформації. От лише проблемка виникає. Деякі з цих рашистських каналів мають явний контакт із певними персонажами в укрсучвладі. Точно пригадую, як ТК "Резидент" кинули на амбразуру, коли треба було відбілювати Єрмака від звинувачень конгресменки Спартц. Там і від інших ниточки тягнуться до опи та подоляківських ботоферм.
    СБУ могло б їх відстежити, але їм ніколи. Пригадуєте, як разом із журнашлюхами з УкрсучнеПравди розкручували фейк про ліквідацію мільйонної ботоферми Порошенка? Потім виявилося, що не мільйонна, й не Порошенка, і навіть не зовсім ботоферма, а головне, що не антиукраїнська. Тоді СБУ знищили проєкт колишнього громадянина рф, який в Україні створював мережу для інформаційної війни проти путніського режиму на рашці (це Тарас натякає, що це була група підтримки Іллі Пономарьова і створеної ними «Національної республіканської армії», НРА). Тож, доки СБУ буде боротися проти антирашистських мереж, їм точно буде не до антиукраїнських.

    Пост Ірини Геращенко, що вона думає з цього приводу, розлогіше - за цією ссиллю.
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