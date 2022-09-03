Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь украинским защитникам. Воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Бойцы позвонили почти ночью. Связь была несколько минут и оборвалась. Срочно просят два дрона, тепловизор, планшеты. Очень прошу помочь!!

Счет на два дрона -113 400 тыс., генератор - 72 тыс. Тепловизоры купила - 134 тыс., 4 планшета купила - 39 тыс., еще два дрона нужно и генератор. На штурм. "Скажи всем, что мы сражаемся и обязательно победим. Мы теряем много побратимов, но мы сильнее." На фронте ожесточенные бои, поможем бойцам?" - подчеркнула волонтер.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected].

5168 7520 1722 3390, ПриватБанк, Юсупова Наталья Августа

4149 4993 7434 4032 ПриватБанк

5375 4115 0429 3973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

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