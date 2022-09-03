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Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова. ФОТО

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Волонтер Наталья Юсупова просит помочь украинским защитникам. Воинам нужны дроны, тепловизор и планшеты.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Бойцы позвонили почти ночью. Связь была несколько минут и оборвалась. Срочно просят два дрона, тепловизор, планшеты. Очень прошу помочь!!

Счет на два дрона -113 400 тыс., генератор - 72 тыс. Тепловизоры купила - 134 тыс., 4 планшета купила - 39 тыс., еще два дрона нужно и генератор. На штурм. "Скажи всем, что мы сражаемся и обязательно победим. Мы теряем много побратимов, но мы сильнее." На фронте ожесточенные бои, поможем бойцам?" - подчеркнула волонтер.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected].

5168 7520 1722 3390, ПриватБанк, Юсупова Наталья Августа

4149 4993 7434 4032 ПриватБанк

5375 4115 0429 3973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

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Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова 01

Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова 02
Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова 03
Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова 04
Воинам срочно нужны два дрона, тепловизор и планшеты, - волонтер Юсупова 05

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Не на часі . Зелень вділяє бабло на велике крадівництво.
  • vita gunesh
    А де ті мільярди, що ідуть на армію? Коли вже нарешті армію забеспечуть всим необхідним? Ми свого солдата і його побратимів самі вдягаємо, взуваємо, годуємо! Бронік сам купив, каску ми йому купили, лопату, спальник, берці теж, і т.д..... Машину купив з бойових, які отримав 1 раз за 6 місяців🤬🤬🤬 А те лайно зелене на дороги і канал рада 400 мільйонів дало! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Та япона мать!!! Где этот обкурыш??? Почему в страну транши вагонами валят, а на передке пацанам защищаться нечем? Где, лядь твою мать говнокомандующий, нормальное снабжение наших парней. Брось курить айкосики и купи пять дронов для наших парней на передке!!!
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