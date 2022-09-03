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На технике россиян заметили новые отметки, как из "Даров Смерти", - Андрющенко. ФОТО

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Техника оккупантов, которая двигается сегодня через Мариуполь, имеет новые отметки. Они похожи на перевернутые "Дары Смерти" из книг о Гарри Поттере.

Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эту отметку расследователи замечали при перебрасывании по России 3-го армейского корпуса. Аналитики делали предположение, что он будет направлен в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания Путина по выходу на границу области до 15 сентября", - сообщил он.

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Андрющенко отметил, что значительная часть техники с такими отметками не остается в области. Оккупанты активно перемещают ее третий день подряд.

На технике россиян заметили новые отметки, как из Даров Смерти, - Андрющенко 01

На технике россиян заметили новые отметки, как из Даров Смерти, - Андрющенко 02
На технике россиян заметили новые отметки, как из Даров Смерти, - Андрющенко 03

Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    Нічого, щоб кацапня не малювала на своїх залізяках, горять і вибухають вони однаково красиво.
  • Шимус
    Джгути в майора всі на місці, окуляри цілі. Від чого помер - хз. Клімат? "В результаті нервового струсу ми бачимо у жаби розлад нервової системи, шо привело тварюку до клінічної смерті, ознаками якої служить відсутність потіння дзеркальця."
  • Voc Vox
    дары смерти....-эта кацапо-сатанинская страна с очумелыми зомби должна исчезнуть с лица земли
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