На технике россиян заметили новые отметки, как из "Даров Смерти", - Андрющенко. ФОТО
29 70934
Техника оккупантов, которая двигается сегодня через Мариуполь, имеет новые отметки. Они похожи на перевернутые "Дары Смерти" из книг о Гарри Поттере.
Об этом пишет в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Эту отметку расследователи замечали при перебрасывании по России 3-го армейского корпуса. Аналитики делали предположение, что он будет направлен в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания Путина по выходу на границу области до 15 сентября", - сообщил он.
Андрющенко отметил, что значительная часть техники с такими отметками не остается в области. Оккупанты активно перемещают ее третий день подряд.