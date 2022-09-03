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ВСУ уничтожили в Херсоне комплекс отдыха, где проживали оккупанты и предатели, - СМИ. ФОТОрепортаж

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ВСУ уничтожили в Херсоне комплекс отдыха, где проживали оккупанты и предатели, - СМИ. ФОТОрепортаж
Несколько мощных взрывов прогремели в оккупированном Херсоне. Горожане сообщают об уничтожении ВСУ комплекса отдыха "Затерянный мир", принадлежащего Владимиру Сальдо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает херсонское интернет-издание МОСТ.

В местных пабликах херсонцы пишут, что после взрывов в значительной части города исчезла оккупантская мобильная связь, также пишут о перебоях в работе подконтрольного оккупантам интернет-провайдера "СкайНет".

ВСУ уничтожили в Херсоне комплекс отдыха, где проживали оккупанты и предатели, - СМИ 01


ВСУ уничтожили в Херсоне комплекс отдыха, где проживали оккупанты и предатели, - СМИ 02


ВСУ уничтожили в Херсоне комплекс отдыха, где проживали оккупанты и предатели, - СМИ 03

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Как отмечают, в банно-оздоровительном комплексе "Затерянный мир" были и гостиничные номера для клиентов, которые любили "отдохнуть в интимной обстановке". Известно, что в заведении долгое время жили оккупанты и предатели, сотрудничавшие с ними. Известно, что недавно оттуда выехало немало оккупантов. Была ли это ротация и заселилась ли в "Затерянный мир" новая партия оккупантов, неизвестно. Но именно на верхнем этаже расположены гостиничные номера, где, вероятно, жили оккупанты.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Гарного відпочинку! Слава ЗСУ!
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    зооПарк оркского періоду..
  • Oleg Mamont
    метеорит по динозаврам прилетел )))
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