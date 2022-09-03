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5 громких взрывов прогремели на захваченном войсками РФ аэродроме Мелитополя, - мэр Федоров. ФОТО

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Во временно оккупированном Мелитополе прогремели громкие взрывы в районе захваченного аэродрома.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они определенно раз 10 пытались расставить свою военную технику", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, силы сопротивления в очередной раз превратили попытки оккупантов в густой черный дым.

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5 громких взрывов прогремели на захваченном войсками РФ аэродроме Мелитополя, - мэр Федоров 01

5 громких взрывов прогремели на захваченном войсками РФ аэродроме Мелитополя, - мэр Федоров 02

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