Войска РФ произвели массированный обстрел Новгород-Северского района, повреждены дома, жертв нет, - ОВА. ФОТО

В результате обстрелов оккупантами жертв нет.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской громады. Насчитали более 50 взрывов. Жертвы среди гражданского населения отсутствуют, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Также сегодня войска РФ обстреляли территорию у села Каменская Слобода Новгород-Северской громады.

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