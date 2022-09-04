Оккупанты из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровщину, повреждена линия электропередач, жилые дома, склады, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Враг трижды ударил по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом в телеграме написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью снова было горячо… Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых".

В Никополе произошел пожар. Огонь уже погасили. В городе изуродованы 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач.

В Марганецкой громаде поврежден частный дом и склады и проходная местного завода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь была без обстрелов и в эту минуту спокойно.

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