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Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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4 сентября около 00:10 два артиллерийских снаряда попали на территорию объекта гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

"На территории образовались 2 воронки. Произошло возгорание. В результате обстрела разрушено здание и деревянные постройки.

По адресу сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского РУП №1 провели осмотр места происшествия и собрали вещдоки", - говорится в сообщении.

Следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 01

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 02

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 03

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 04

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 05

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 06

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 07

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 08

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 09

Последствия вражеских обстрелов в Киевском районе Харькова, - Нацполиция 10

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