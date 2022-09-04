Последствия обстрелов рашистами Сумщины: повреждены дома, помещения школы и сельсовета, - Живицкий. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 сентября, российские войска нанесли удары по громадам Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Шосткинский район. В селе пгт Нововасиловка, Зноб-Новгородской громады подрезаны обломками стены домов, повреждены помещения школы и сельсовета. В Дружбинской громаде, а именно Дружбе, повреждены частные дома: выбиты окна, разрушены заборы", - говорится в сообщении.

Прилеты были из "Градов", САУ и минометов.

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