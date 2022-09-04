Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из "армии ДНР", - Казанский. ФОТОрепортаж

В оккупированном Донецке рашисты развешивают объявления о поиске дезертиров, отказавшихся воевать в составе "армии ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"По всему Донецку висят такие объявления. Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из "армии ДНР" и не хотят отправляться на бессмысленную гибель ради безумных фантазий Путина", - говорится в сообщении.

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