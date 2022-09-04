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Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из "армии ДНР", - Казанский. ФОТОрепортаж

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В оккупированном Донецке рашисты развешивают объявления о поиске дезертиров, отказавшихся воевать в составе "армии ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"По всему Донецку висят такие объявления. Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из "армии ДНР" и не хотят отправляться на бессмысленную гибель ради безумных фантазий Путина", - говорится в сообщении.

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Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 01

Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 02
Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 03
Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 04
Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 05
Мобилизированные жители Донбасса массово дезертируют из армии ДНР, - Казанский 06

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  • Тетяна Тать
    - Вы из какого общества, товарищи?
    - Трудовые резервы.
    - А что, Динамо бежит?
    - Все бегут.
    (С) Джентельмены удачи
  • Evgeny N
    А шо, "Путєн ввєді" вже скінчилися? Де ті бабці, що кидалися під українськи танки? Невже повиздихали? Де ті свідки "разпятого мальчіка", "украинского бука" вєрхом на "украинском істрєбітєлє" з "діспєтчєром Карлосом", "кармільцьі", яким набридло "карміть біндєр", "угнєтьонньіє мовою", горді володарі "ксіви" з двоголовою куркою? Невже "всьо"? А шо ся трапило?
  • Олексій Симчук
    А що тут дивного? У 2014 вони зрадили Україну, а тепер - динири. Якщо втікли до рашки, то рано чи пізно і її зрадять.
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