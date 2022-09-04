Шмыгаль встретился с руководителями фракций Бундестага - говорили о Запорожской АЭС и оружии для Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с руководителями фракций парламента Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в телеграм-канале.

"У Украины есть решительная поддержка в Бундестаге. Сегодня убедился в этом во время встреч с руководителями фракций немецкого парламента", - отметил Шмыгаль.

Отмечается, что с сопредседателем партии "Союз90/Зеленые" Рикардой Ланг и главой фракции в Бундестаге Бриттой Хассельман Шмыгаль обсудил евроинтеграцию Украины, реализацию реформ и ситуацию на Запорожской АЭС. С председателем партии ХДС и фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрихом Мерцом – оборонную поддержку и потребность Украины в вооружении. Собеседники затронули вопросы экономической ситуации и программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также того, как Германия может присоединиться к их финансированию.

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"На встрече с руководителем фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Кристианом Дюрром отметил важность санкционных ограничений против России, в частности остановку выдачи европейских виз гражданам государства-террориста. Отдельно проговорили вопросы оборонной и финансовой поддержки. Благодарен каждому и каждой в Бундестаге, кто помогает Украине в этой войне", – подчеркнул ремьер.

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