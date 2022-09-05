Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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Российские оккупационные войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне не прекращают террор наших мирных городов и сел. Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка", - говорится в сообщении.
Обстрелом изуродованы 9 зданий города, в том числе гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Оборвало и несколько линий электропередач.
В других районах области ночь с сиренами, но обошлась без атак.