В Австралии нарисовали мурал, на котором обнимаются украинский и российский солдат. Пришлось закрасить. ФОТО

Австралийскому художнику пришлось зарисовать мурал, оскорбивший чувства украинцев.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на Лига.нет.

Мурал, на котором занимаются солдаты ВСУ и армии РФ, появился в Мельбурне на прошлой неделе. Огромное изображение размером с трехэтажное здание было задумано местным художником Питером Ситоном (CTO) как послание миру, но украинцы расценили его как оскорбление.

Стефан Романив из Австралийской федерации украинских организаций заявил, что изображение напоминает ему насильника, обнимающего жертву. "Что бы подумали люди, если бы на фреске были изображены насильник и жертва, обнимающиеся", - возмутился он.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал мурал крайне оскорбительным для всех украинцев и призвал его удалить.

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Ситон услышал возмущение и в ночь на понедельник зарисовал свою картину, извинившись перед украинской общиной.

"Дегуманизация противника – один из элементов войны. Моя работа была только о том, чтобы добавить человеческий фактор в обе враждующие стороны", – попытался он объяснить свою позицию.

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