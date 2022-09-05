За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки оккупационные войска совершили 11 атак на города и деревни. Во всех случаях снаряды ударили по местам жительства мирного населения. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.