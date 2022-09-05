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За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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За сутки оккупационные войска совершили 11 атак на города и деревни. Во всех случаях снаряды ударили по местам жительства мирного населения. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 01

"Очередные удары пришлись по городам Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Курахово, Славянск, селах Парасковиика, Тоненькое. Армия РФ обстреливала мирных жителей ракетами, РСЗО "Град", "Ураган", артиллерией", - говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 28 гражданских объектов – 22 жилых дома, трансформаторная подстанция, гаражи, железнодорожный путь.

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Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 02
За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 03
За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 04

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За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 05
За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 06
За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 07
За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 08
За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 09
За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 10
За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 11
За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция 12

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