За сутки россияне повредили более 20 домов мирных жителей Донецкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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За сутки оккупационные войска совершили 11 атак на города и деревни. Во всех случаях снаряды ударили по местам жительства мирного населения. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.
"Очередные удары пришлись по городам Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Курахово, Славянск, селах Парасковиика, Тоненькое. Армия РФ обстреливала мирных жителей ракетами, РСЗО "Град", "Ураган", артиллерией", - говорится в сообщении.
Разрушены и повреждены 28 гражданских объектов – 22 жилых дома, трансформаторная подстанция, гаражи, железнодорожный путь.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.