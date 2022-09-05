В результате обстрела Харьковщины ранения получил мужчина, поврежден склад, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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Вчера, 4 сентября, российские оккупационные войска обстреляли Чугуевский район Харьковщины, в результате чего ранение получил мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
По данным следствия, 4 сентября около 17 часов оккупанты обстреляли с. Коробочкино Чугуевского района. В результате вражеского обстрела получил ранение 59-летний мужчина.
Около 23:20 российские захватчики нанесли ракетный удар по с. Дачное Змиевского района. В результате вражеского удара повреждено складское здание предприятия.
По предварительной информации, оккупанты выпустили по с. Дачное две ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.