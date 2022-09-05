Благотворительный аукцион в поддержку защитников "Азовстали" провели в Запорожье. ФОТОрепортаж
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
"Наша цель - поддержать информационный шум вокруг героев Азовстали и самой войны. Если наши голоса утихнут, то и о войне забудут наши зарубежные партнеры, и украинцы немного расслабятся. Это мероприятие не развлекательное. Наша цель - собрать средства на реабилитацию военнопленных, ведь многие из них без конечностей и нуждаются в лечении и реабилитации", - сказала организатор мероприятия Ярина Геращенко.
К выставке-продаже готовились около месяца. Работы присылали мастера и мастерицы со всей Украины и заграницы. В общей сложности было представлено около 500 работ.
"Мы получили 250 заявок от художников, но авторы присылали не по одной работе. Мы даже не думали, что будет такое мероприятие", - добавила одна из организаторов Наталья Соловьева.
100% прибыли от проданных работ на аукционе и во время выставки будут переданы в фонды Ассоциации защитников семей "Азовстали" и Патронатной службы "Ангелы Азовы".
Благотворительное мероприятие сопровождалось выступлениями запорожских групп "Banderstadt", "Хорта" и Sabina Safarli.
Арт-проект реализован совместными усилиями активистов Ассоциации защитников семей "Азовстали" города Запорожья, волонтерскими организациями и добровольцами, защищающими государство на запорожском направлении.