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Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан. ФОТОрепортаж

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В Буче на Киевщине правоохранители обнаружили в гараже тела двух человек, погибших от рук оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан 01

"При отработке в гаражном боксе обнаружили останки сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельствам местных жителей, во время вражеской оккупации российские военные убили здесь нескольких мирных жителей", - говорится в сообщении.

На месте преступления правоохранители обнаружили 2 цепочки, крестик, шестиугольную звезду, заколку и 3 ключа на металлическом держателе.


Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан 02
Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан 03
Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан 04
Казнили и сожгли. В Буче обнаружили останки двух убитых рашистами граждан 05

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"Если вы узнали вещи и располагаете информацией о погибших, звоните на спецлинию "102", - отмечает Небытов.

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Топ комментарии

  • Добрый ЭХ
    Как не печально осознавать, только с каждым днём всё больше и больше будут вскрываться преступления кацапов в Украине. По моему убеждению, виновные в смертях украинцев не только кацапы, а и власть, и президент, который клал руку на Конституцию и давал клятву о сохранении целостности территории и гарантировал мир над головой украинцев.
  • Перехватчик
  • Valter Valter
    Ето наверное сделал только путен. Остальные руzкие неувиноваты. Или как там говорят в Европе? Вы же там в Европе не ужесточайте визовый режим. Ато ниувинаватые росийские солдаты захотят посетить Европу.
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