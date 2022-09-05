Очередь, давка, скандалы: оккупанты запустили в Мариуполе один школьный автобус на несколько сотен детей. ФОТО
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Россияне запустили в захваченном Мариуполе всего один автобус на несколько сотен детей, которые должны ходить в школу.
Об этом пишет в телеграмм-канале советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Мариуполе запустили первый школьный автобус. Первый и единственный. Один на несколько сотен детей, обязанных ходить в школу", - написал он.
По словам Андрющенко, теперь поход в школу сопровождается необходимостью стоять в очереди, давкой и скандалами, а происходит это под наблюдением полицаев.
"Школы при оккупантах - не образование. Это часть системы лагерей и моральной пытки Украинцев", - считает Андрющенко.