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Наложен арест на активы компании, подконтрольной предателю Украины Сальдо, - СБУ. ФОТОрепортаж

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В Житомирской области по материалам СБУ наложен арест на активы предприятия, конечным бенефициаром которого является семья экс-нардепа-изменника, а ныне "глава" так называемой "временной администрации Херсонской области" Владимира Сальдо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Наложен арест на активы компании, подконтрольной предателю Украины Сальдо, - СБУ 01

"Деятельность бизнес-структуры связана с добычей и обработкой гранита. Прибыль от ее деятельности Сальдо направлял на финансирование действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также на ведение войны против нашего государства", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Наложен арест на активы компании, подконтрольной предателю Украины Сальдо, - СБУ 02
Наложен арест на активы компании, подконтрольной предателю Украины Сальдо, - СБУ 03
Наложен арест на активы компании, подконтрольной предателю Украины Сальдо, - СБУ 04
Наложен арест на активы компании, подконтрольной предателю Украины Сальдо, - СБУ 05
Наложен арест на активы компании, подконтрольной предателю Украины Сальдо, - СБУ 06

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Топ комментарии

  • vigo
    Швидко!
    Всього за півроку знайшли майно зрадника!
  • Viacheslav Eremin
    не пройшло й 7 місяців
  • Dima30
    Чого затримка,певно щось невийшло переписати активи на спонсора партії СН.Моя суб'єктивна думка..
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