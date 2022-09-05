В Запорожской области армия РФ обстреляла 5 населённых пунктов. Повреждены десятки домов, уничтожен склад с тоннами зерна, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В минувшие выходные оккупанты разрушили более десяти домов в населенных пунктах Пологовского района, сельскохозяйственную технику и склады с зерном. Также повреждено одно частное предприятие в Запорожском районе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"В течение выходных под вражеский обстрел российских преступников попали города Орехов и Гуляйполе, села Малая Токмачка и Никольское Пологовского района, пгт. Камышеваха Запорожского района. Оккупационные войска беспощадно били артиллерией по жилым домам жителей Гуляйполя.

В некоторых домах произошло прямое попадание снарядов, в результате чего остались повреждены крыши, стены и фасады. Осколками деформирована дворовая территория, хозяйственные постройки, гаражи и транспортные средства людей", - говорится в сообщении.

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Жители Орехова также сообщили о последствиях вооруженной атаки россиян – осколками разорванных снарядов повреждены две многоэтажки и разрушены в них четыре квартиры. Также под огонь оккупантов попали частные дома ореховцев – в них сильно побило шифер, разбило окна и приусадебную территорию.

"Помимо этого в эти выходные полицейские зафиксировали вооруженные обстрелы села Малая Токмачка Пологовского района. Снарядами повреждено несколько домов в частном секторе. Враг нанес удары по частному предприятию неподалеку от п. Камышуваха Запорожского района и повредил помещение объекта. А в селе Никольское Пологовского райна рашисты попали в одно из фермерских хозяйств. В результате атаки на складском помещении уничтожено 150 тонн зерна", - отмечают в Нацполиции.

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