Очередь из грузовиков на украинско-польской границе достигла 54 км. Польские перевозчики присоединились к требованиям украинских коллег и объявили забастовку, - Найем. ФОТО

Польские перевозчики присоединились к требованиям украинских коллег по налаживанию круглосуточного фитосанитарного и ветеринарного контроля на польско-украинской границе.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на польском пункте пропуска "Дорогуск" забастовка. Водители грузовиков перекрыли трассу, каждый час пропускают по 2 автомобиля - 1 с товаром и 1 пустой. Польские водители выдвинули три требования: ускорить фитосанитарный и ветеринарный контроль и перевести службу на круглосуточный режим.

Я уже писал: до войны контроль проходили до 80 грузовиков в сутки, а в последние дни – от 12 до 25. Если есть объективные причины такого замедления работы, то мы готовы сделать от себя все зависящее для ускорения процесса и увеличения пропускной способности пункта пропуска. Но вместе с тем мы ждем и от всех служб с польской стороны такого же продвижения.

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Мы уже не раз предлагали вынести это оформление за пределы пункта пропуска, дать своих специалистов, организовать проверку на нашей стороне. Мы готовы были принять вариант коллег из Польши. Но нет. Наши западные соседи делали вид, что ничего не происходит и каждый день проверяли все меньше и меньше автомобилей.

Сегодня очередь у Ягодина стала еще длиннее. Уже 54(!) километра. Все понимают – очередь только вырастет на перекрытой трассе, если ничего не изменится в ближайшие часы, максимум – дни.

Бастующие перевозчики также хотят, чтобы в Польшу пустой транспорт выезжал из Украины вне очереди. Выходит, что польский перевозчик за 1-2 суток заезжает в Украину, и хочет вне очереди возвращаться обратно в Польшу. Все, чтобы как можно скорее загрузиться новым товаром и снова ехать в Украину.

Но нам тоже крайне важно, чтобы и наши товары выезжали на продажу из Украины как можно скорее. Мы должны экспортировать свою продукцию. Наши перевозчики должны пересекать границу в нормальные сроки. Ибо, когда они ждут по 7-10 дней в очереди, то каждый день теряют примерно 400 евро на каждом автомобиле. Через неделю ожиданий в очереди перевозчик теряет не просто деньги, но и любой смысл работать вообще. И именно проблему многодневного простоя перевозчиков на въезде в Польшу должно решить налаживание круглосуточного фитосанитарного и ветеринарного контроля.

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Именно то, что требуют и польские перевозчики сегодня на своей забастовке.

Единственное требование, которое нас действительно удивляет, - отменить "транспортный безвиз" для украинских перевозчиков и вернуть разрешения. Я хотел бы успокоить наших перевозчиков: пока речь об отмене "транспортного безвиза" не идет. Скорее всего, это политическое требование польских перевозчиков. Цель – оказать дополнительное давление на польское правительство для решения вышеуказанных проблем", - рассказал Найем.





