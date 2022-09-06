В результате обстрела Харькова и области погибли 3 человека, повреждены дома, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам главы обладминистрации, в Индустриальном районе повреждена 2-этажка и разрушен частный жилой дом, в котором находилась 73-летняя женщина. Она погибла.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский и Лозовский районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В Золочеве погибли 2 человека 39 и 52 лет, оккупанты обстреляли 7 жилых домов.

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На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг не прекращает обстрелы наших позиций. Возле населенных пунктов Байрак и Асеевка нанес авиационные удары. Оккупанты размещают личный состав и технику в детсадах и храмах, используют Святотроицкий храм в Малой Камышувахе как госпиталь. Наши защитники крепко держат свои позиции, не дают врагу продвинуться вперед и наносят ему ощутимые потери", - говорится в сообщении.







