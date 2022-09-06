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Собирал секретные документы для генштаба ВС РФ: житель Умани приговорен к 12 годам за решеткой, - Офис Генпрокурора. ФОТО

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Житель Умани приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

"Прокуроры в суде доказали, что в апреле-июле 2021 года мужчина выполнял задачи представителя главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Он за денежное вознаграждение собирал сведения с грифом секретности "Тайно" о воинской части Вооруженных Сил Украины в Черкасской области, в которой хранились артиллерийские боеприпасы.

Осужденный получил 13 тыс. грн аванса от представителя российской разведки и рассчитывал получить еще 2000 долларов. США после передачи секретной информации", – говорится в сообщении.

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Собирал секретные документы для генштаба ВС РФ: житель Умани приговорен к 12 годам за решеткой, - Офис Генпрокурора 01

Собирал секретные документы для генштаба ВС РФ: житель Умани приговорен к 12 годам за решеткой, - Офис Генпрокурора 02

Топ комментарии

  • дмитрий a4f273bf
    Пипец, ни фото, ни фамилии. Что это за дебильная практика такая, хоспода "правоохоронци", у нас страна анонимных преступников, и особенно предателей?
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Таке враження що наших суддів війна не зачепила або вони судять з за поребрику! Які 12 років за зраду і масові вбивства? За такі вироки судді мають сидіти поруч з цими покидьками!
  • Ivan Livliv
    Коли будуть новини щодо розлідування діяльності Ермака?
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