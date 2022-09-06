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Оккупанты разрушили археологический объект "Поселение Кальмиус" в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

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Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики разрушили территорию археологического объекта "Поселение Кальмиус".

Об этом сообщил в телеграме Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты делают все, чтобы уничтожить любое упоминание об украинской истории Мариуполя. Разрушена территория археологического объекта местного значения "Поселение Кальмиус". Рашисты варварски обстреливали город и продолжают стирать с карты Мариуполя памятники истории, археологии и культуры. Насаждать свое, уничтожать историю других народов - типичный "русский мир", - говорится в сообщении.

Оккупанты разрушили археологический объект Поселение Кальмиус в Мариуполе, - горсовет 01

Оккупанты разрушили археологический объект Поселение Кальмиус в Мариуполе, - горсовет 02

Оккупанты разрушили археологический объект Поселение Кальмиус в Мариуполе, - горсовет 03

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