Оккупанты разрушили археологический объект "Поселение Кальмиус" в Мариуполе, - горсовет. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики разрушили территорию археологического объекта "Поселение Кальмиус".

Об этом сообщил в телеграме Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты делают все, чтобы уничтожить любое упоминание об украинской истории Мариуполя. Разрушена территория археологического объекта местного значения "Поселение Кальмиус". Рашисты варварски обстреливали город и продолжают стирать с карты Мариуполя памятники истории, археологии и культуры. Насаждать свое, уничтожать историю других народов - типичный "русский мир", - говорится в сообщении.









