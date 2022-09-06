Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено). ФОТО
Подтверждающий спутниковый снимок был обнародован в твиттере NLwartracker, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне использовали переправу для переброса своих войск и материально-технического обеспечения подразделений на временно оккупированной части юга Украины, уточняет BBC.
На фото виден и выведенный из строя стационарный мост, имевший стратегическое значение – единственная переправа через реку Ингулец на правом берегу Днепра российской группировки войск. Только им можно переправлять силы и средства из Каховки в Херсон.
Опубликованный спутниковый снимок сделан 5 сентября этого года.
Автор публикации утверждает, что российский понтонный мост через реку Ингулец уничтожила авиация Вооруженных сил Украины.
На фото видно, что украинские военные разрушили не только переправу, потому что загорелись и склады оккупантов неподалеку от нее.
Фото уничтоженного моста также публикует Радио Свобода.
На спутниковом снимке Planet Labs, кроме разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов, можно увидеть повреждение здания у речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.
Приблизительно в 250 метрах от переправы спутник также зафиксировал скопление российской военной техники и большое количество окопов.