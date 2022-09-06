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Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено). ФОТО

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Украинские военные уничтожили понтонную переправу, которую обустроили российские оккупанты возле села Дарьевка в Херсонской области.

Подтверждающий спутниковый снимок был обнародован в твиттере NLwartracker, информирует Цензор.НЕТ.

Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено) 01

Россияне использовали переправу для переброса своих войск и материально-технического обеспечения подразделений на временно оккупированной части юга Украины, уточняет BBC.

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На фото виден и выведенный из строя стационарный мост, имевший стратегическое значение – единственная переправа через реку Ингулец на правом берегу Днепра российской группировки войск. Только им можно переправлять силы и средства из Каховки в Херсон.

Опубликованный спутниковый снимок сделан 5 сентября этого года.

Автор публикации утверждает, что российский понтонный мост через реку Ингулец уничтожила авиация Вооруженных сил Украины.

Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено) 02

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На фото видно, что украинские военные разрушили не только переправу, потому что загорелись и склады оккупантов неподалеку от нее.

Фото уничтоженного моста также публикует Радио Свобода.

Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено) 03

Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено) 04

На спутниковом снимке Planet Labs, кроме разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов, можно увидеть повреждение здания у речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.

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Уничтожена понтонная переправа армии РФ в Херсонской области (дополнено) 05

Приблизительно в 250 метрах от переправы спутник также зафиксировал скопление российской военной техники и большое количество окопов.

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Топ комментарии

  • Олег Кущ 3c573107
    - Мы строили, строили и наконец построили
    - Микола, а що то за кнопка в цьому хімарсі?
  • phantom4
    +
    ЗБС !
  • Urs
    понтон - это как беременность. Он или плавает, или тонет.
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