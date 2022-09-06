Защитников "Азовстали", погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Софийской площади состоялось мероприятие, где почтили память павших украинских военнопленных в результате теракта в Оленовке. 6 сентября - 40 день со дня гибели бойцов "Азова" в результате теракта.