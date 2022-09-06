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Защитников "Азовстали", погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киеве на Софийской площади состоялось мероприятие, где почтили память павших украинских военнопленных в результате теракта в Оленовке. 6 сентября - 40 день со дня гибели бойцов "Азова" в результате теракта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия подло убила безоружных защитников Мариуполя, устроив ужасный теракт в колонии Оленовки. До сих пор Украина не получила подтвержденных списков погибших, родные героев не получили тела для захоронения, неизвестно состояние раненых бойцов", - подчеркнули участники мероприятия.

Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 01
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 02
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 03
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 04
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 05
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 06
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 07
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 08
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 09
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 10
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 11

Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 12
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 13
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 14

Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 15
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 16

Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 17
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 18
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 19
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 20
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 21
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 22
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 23
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 24
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 25
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 26
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 27
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 28
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 29
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 30
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 31
Защитников Азовстали, погибших 40 дней назад во время теракта в Оленовке, почтили в Киеве 32

Мероприятие было организовано Ассоциацией семей защитников "Азовстали".

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • ПравдаЛюбка
    .
  • Юрій Вінгорськи
    це штучно організоване знищення АЗОВА, більше ніяких думок нема...
    але є питання
    чи вшановували загиблих ініціатори та той хто дав наказ ЗСУ
    дати наказ бійцям здатися?
  • Devlet Giray Yedek Taqımı
    здається так низько пали, що падати вже нема куди... а усе одно, московити знаходять як ще нижче впасти...
    як уявиш, як ця наволоч наших хлопців спалювала живцем, підло, вночі, беззахисних - кров стигне...
    скільки ми не вбили б цих клятих москалів на полі бою, а наших хлопців не повернеш...
    страшно подумати, що переживають зараз мами, жінки, діти, брати, сестри захисників Маріуполя від невідомості, від безсилля...
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