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6 тыс. дол. за статус волонтера: во Львове задержан организатор схемы выезда военнообязанных за границу, - прокуратура. ФОТО

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Во Львове правоохранители задержали организатора схемы переправки военнообязанных через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

6 тыс. дол. за статус волонтера: во Львове задержан организатор схемы выезда военнообязанных за границу, - прокуратура 01

По данным следствия, подозреваемый разработал схему получения прибыли от незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. За 6000 долларов организатор обещал изготовить документы, которые предоставили клиенту статус волонтера или второго водителя в рейсовом автобусе международных пассажирских перевозок.

Правоохранители задержали подозреваемого после получения очередной части оговоренной суммы в размере 3000 долларов. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

6 тыс. дол. за статус волонтера: во Львове задержан организатор схемы выезда военнообязанных за границу, - прокуратура 02

Злоумышленнику сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    «08.02.2022, 22:08

    Владимир Зеленский объявил, что бесплатные смартфоны получат все вакцинированные украинцы старше 60 лет.» https://tech.liga.net/ukraine/article/gosudarstvo-razdast-pensioneram-besplatnye-smartfony-no-u-lyudey-mnogo-voprosov

    ‼️‼️‼️ЦІКАВА ПІАР АКЦІЯ. А ВЕДЬ ОН УЖЕ ЗНАЛ ПРО войну😡
  • Андрій Саган
    а в цілому можна констатувати що "чудова" у нас країна, за бабки можна волонтером стати,інвалідом,пенсію собі намалювати довічну, та що завгодно,і коли мені кажуть що то тільки влада у нас така а люди святі то я просто сміюся з цього люди і раді тому що влада корумпована бо просто уже жити по нормальному і чесному не вміють, ******* просто всунути коррупціонеру в лапи гроші і мати собі чи пенсію,чи інвалідність липову і так далі. І в усьому цьому треші страждає держава,якій якимось чином ще вдалося існувати
  • Andrew86
    Ежедневно в Киеве выдаётся от 300 до 500 разрешений «волонтерам» на временный (!) выезд за кордон. Не возвращается примерно 5-10 процентов; примерно половина - едут исключительно по личным делам (хорошо, если туризм, есть факты, когда границу пересекали люди Януковича и Ко). Но государство Украина даже через полгода войны так и не удосужилась создать системы контроля, кто не вернулся из «волонтёров», в большинстве случаев обращения от ГО даже не сохраняются или сохраняют копии документов; а многие из ГО существуют только НА БУМАГЕ.

    Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ. И где-то радостно хрюкают украинские цифровизаторы, распиливая очередной бюджетный куш
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