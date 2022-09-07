6 тыс. дол. за статус волонтера: во Львове задержан организатор схемы выезда военнообязанных за границу, - прокуратура. ФОТО

Во Львове правоохранители задержали организатора схемы переправки военнообязанных через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый разработал схему получения прибыли от незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. За 6000 долларов организатор обещал изготовить документы, которые предоставили клиенту статус волонтера или второго водителя в рейсовом автобусе международных пассажирских перевозок.

Правоохранители задержали подозреваемого после получения очередной части оговоренной суммы в размере 3000 долларов. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).