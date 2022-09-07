Вспыхнул пожар на предприятии в Борисполе. Мэр Борисенко говорит, что это не диверсия или прилет. ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, 7 сентября в 08:55 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре на одном из предприятий. К тушению привлечены 13 единиц техники и 54 человека личного состава от Киевской области. Идет ликвидация пожара. Предварительно жертв и пострадавших нет.
"Причин для паники нет, ситуация полностью контролируемая спасателями. Сохраняйте спокойствие!", - отмечают в ГСЧС.
В свою очередь мэр города Владимир Борисенко отметил, что пожар не связан с враждебной диверсией или прилетом.
"У нас в городе пожар. Хочу подчеркнуть, что это не враждебная диверсия или прилет. Это пожар на предприятии в районе железнодорожного вокзала", - рассказал Борисенко.
Он уточнил, что взрывы, которые могли слышать жители города, связаны с возгоранием хранившегося на предприятии биотоплива.