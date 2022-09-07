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Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Оккупанты продолжают уничтожать мирное население. За сутки зафиксировано 17 обстрелов, в результате которых есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные от Нацполиции.

Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 01

Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Курахово, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Краматорск, Славянск, селах Карловка, Георгиевка, Уманское, Максимилиановка, Парасковеевка.

Российские войска били ракетами ЗРК "С-300", РОСВ "Град" "Ураган", артиллерией. Разрушены и повреждены 18 гражданских объектов, 12 из них - жилые дома.

"Сегодня около 4 утра враг нанес ракетные удары по северу Донетчины. В Краматорске повреждена больница, в Константиновке – частный дом. В Славянске разрушения получили школа, отоларингическая больница, здание Станции юных техников и многоэтажка. На месте работают полицейские и спасатели, расчищающие завалы дома. Под завалами остаются по меньшей мере три человека – два мужчины и женщина, все гражданские жители", - говорится в сообщении.

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Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 02
Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 03
Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 04

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Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 05
Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 06
Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 07

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Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 08
Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 09
Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 10
Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 11
Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 12

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Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 13
Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 14
Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 15
Росии ударили по гражданским объектам Донецкой области. Под завалами могут быть люди - Нацполиция 16

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