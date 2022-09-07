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Филатов поблагодарил днепрян за помощь ВСУ: передали бойцам 7,5 тысяч пар обуви. ФОТО

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В Днепре за средства громады передали бойцам ВСУ 7,5 тысячи пар обуви.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Филатов поблагодарил днепрян за помощь ВСУ: передали бойцам 7,5 тысяч пар обуви 01

"Хочу поблагодарить всех днепрян, всех, кто помогает ВСУ, волонтерит, донатит на благотворительные фонды и просто честно платит налоги. Накануне передали бойцам 7,5 тысяч (семь тысяч пятьсот!) пар обуви... За деньги территориальной громады Днепра, за деньги каждого из вас. Каждый день помогаем фронту. Спасибо, земляки!", - написал он.

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Борис Филатов отметил, что в Днепре отшивают зимнюю форму, которую также передадут защитникам Украины.

Филатов поблагодарил днепрян за помощь ВСУ: передали бойцам 7,5 тысяч пар обуви 02
Филатов поблагодарил днепрян за помощь ВСУ: передали бойцам 7,5 тысяч пар обуви 03

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Топ комментарии

  • Alex Dev d4763325
    Дякую м.Дніпро! Дніпро завжди був авангардом в боротьбі з ордою з самого початку.
  • 5 копійок
    Цікаво, чим допоміг ЗСУ 95 квартал.
  • Garry Grant
    Не кажіть дєрьмаку і його протеже із Запоріжжя.
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