С воином Вячеславом Наливайко, погибшим во время боев на юге Украины, простились в Михайловском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 сентября, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание и панихида за погибшим воином Вячеславом Наливайко ("Броня"), погибшим 3 сентября 2022 года во время выполнения боевого задания в Херсонской области.