Удар рашистов по Славянску: из-под завалов дома достали тело мужчины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 7 сентября, российские оккупанты нанесли удары по Славянску Донецкой области, в результате чего разрушена часть многоквартирного дома. На месте работают спасатели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"В Славянске из-под завала частично разрушенного в результате обстрела 3-этажного многоквартирного жилого дома спасателями обнаружено тело мужчины (анкетные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении.
В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.