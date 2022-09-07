Удар рашистов по Славянску: из-под завалов дома достали тело мужчины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 сентября, российские оккупанты нанесли удары по Славянску Донецкой области, в результате чего разрушена часть многоквартирного дома. На месте работают спасатели.