Из-за агрессии РФ в Черном море массово гибнут дельфины: Офис генпрокурора расследует экоцид. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"Вероятная причина их гибели - использование гидролокаторов на подводных и надводных лодках страны-агрессора. Сонары издают мощные звуки, негативно влияющие на здоровье животных", - отмечается в сообщении.
Проведены осмотры и вскрытия морских свиней и дельфинов, найденных мёртвыми на побережьях. Отобранные образцы будут направлены для проведения исследований в Падуанском университете (Италия) и отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверском университете (Германия).
Также прокуратура готовит запросы о предоставлении международной правовой помощи в Республику Болгарию, Турецкую Республику и Румынию по установлению аналогичных случаев гибели дельфинов.
Прокуроры Одесской области открыли уголовное производство по факту экоцида (ст. 441 УК Украины).