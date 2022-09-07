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Российские оккупанты организовали в Херсоне новую паромную переправу, - СМИ. ФОТО

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Спутник Planet Labs 7 сентября зафиксировал в Херсоне новую паромную переправу, которую используют российские оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

Российские оккупанты организовали в Херсоне новую паромную переправу, - СМИ 01

На спутниковом фото видно, что возле одного из причалов временно оккупированного города, где расположен памятник Первым херсонским корабелам, организована переправа для перевозки грузовых автомобилей.

Российские оккупанты организовали в Херсоне новую паромную переправу, - СМИ 02

Напомним, ВСУ уже наносили удары по трем мостам на Херсонщине – Антоновском, Дарьевском и Каховском. Отмечалось, что это "значительно ослабило" логистику оккупантов.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ХІМЕРИ вже облизуються...
  • jklpqrs
    Напрасно, мадам.
  • акаб акабіч
    лол. сколько он может перевезти техники, счетовод мамкин?
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