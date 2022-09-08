В Беларуси стартовали военные учения. Будут отрабатывать "освобождение захваченных территорий". ФОТОрепортаж

С сегодняшнего дня в Беларуси стартовали военные учения, направленные на "отработку боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Беларуси.

Как отмечается, учения будут продолжаться до 14 сентября.

По информации белорусского Минобороны, для отработки практических действий войск привлечены полигон "Брестский" и участки местности в Минской и Витебской областях.

"Обучение позволит на практике отработать такие вопросы ведения боевых (специальных) действий по освобождению территории, временно захваченной противником", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что во время учений будут отработаны вопросы возобновления контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержки войск, а также обеспечения режима военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.











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