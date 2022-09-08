Последствия ударов РФ по Харькову и области: разрушено здание предприятия. ФОТОрепортаж

Военные страны-агрессора ночью обстреляли два района Харькова и области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харьковщины начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, в ночь на 8 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Ракета попала в административное здание одного из предприятий, что привело к его полному уничтожению. В Салтовском районе вражеская ракета попала на территорию производства. По предварительной информации, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ", - говорится в сообщении.

Российские военные продолжают наносить вражеские удары и по области.

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"В результате обстрела с. Ивановка Чугуевского района ранены двое мужчин. В с. Безруки Харьковского района в результате попадания снаряда оккупантов возник пожар в хозяйственном сооружении и гараже. 74-летний мужчина и 71-летняя женщина получили ранения", - отмечают в Офисе Генпрокурора.





