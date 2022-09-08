Собирал информацию о ВСУ. В Николаеве задержан 62-летний корректировщик вражеского огня, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, предателем оказался 62-летний местный пенсионер. Он сам выступил с инициативой помогать врагу по идеологическим мотивам.
"Через мессенджеры и социальные сети передавал рашистам данные о расположении военнослужащих и военных формирований ВСУ и перемещении военной техники и средств поражения по территории Николаевской области".
Информацию посылал с привязкой к координатам и подробным описанием", - говорится в сообщении.
Фигурант задержан и извещен о подозрении. Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли: мобильный телефон и ноутбук с поличным.