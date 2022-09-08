Сутки на Донетчине: ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледара. ФОТОрепортаж

Ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледара на Донетчине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по Курахово россияне нанесли ракетный удар - попали в частный дом и дорогу. Без пострадавших.

"Ночью были единичные прилеты по старой части Авдеевки, к утру - массированный артобстрел центра города. Информация о пострадавших не поступала. В Константиновской громаде под обстрел попал элеватор - объемы разрушений еще устанавливаем", - информирует Кириленко.

По его словам, как всегда, россияне много стреляли в Бахмутском районе: в Бахмутской, Соледарской и Светлодарской громадах.

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"В Бахмуте враг попал во Дворец культуры имени Мартынова. Сейчас на месте работают спасатели. Ночью под огонь попал Соледар - поврежден спортивный комплекс. Также на территории громады поврежден частный дом в Парасковеевке. Без жертв", - добавляет Кириленко.

В Светлодарской громаде от обстрелов страдают Одрадовка и Майорск - информация о пострадавших не поступала.