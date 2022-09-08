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Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, направленный на дискредитацию Зеленского в Западной Европе, - ОПУ

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По данным ГУР МОУ, российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, направленный на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Так, 7 сентября появился такой сайт для немецкой аудитории. Его запуск должен был состояться 30 сентября.

"Об этой интернет-площадке нет никакой информации на официальных ресурсах Офиса Президента Украины, никаких заявлений Владимира Зеленского. Кроме того, сайт имеет признаки мошеннического ресурса, созданного для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Проект напоминает классическую финансовую пирамиду", - говорится. в сообщении.

"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и учитывать информацию исключительно с официальных страниц Президента Украины и Офиса Главы государства", - добавляют в Офисе Президента.

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Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, направленный на дискредитацию Зеленского в Западной Европе, - ОПУ 01

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    У него и без фейковых порталов себя дескредетировать не плохо получается
  • Добрый ЭХ
    Ну да ,это же не Зеленский в Оман ездил на встречу с Патрушевым это же не дЕрмак резентура кацапська, ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ завопили с не конституционного дермаковского органа ОП.
  • Evgeny N
    "інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського " Джерело: https://censor.net/ua/p3365833

    Там достатньо викладати всі дії та заяви найвеличнішого з відкритих джерел та "єдиного аналу" і вигадувати нічого не треба! Так дискредитувати президента та й усю владу вцілому, як робить це Зе та вся зелена пліснява, нікому не під силу.
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