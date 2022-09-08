Во время вражеских обстрелов Славянска погиб заведующий детской реанимацией Владимир Буря. ФОТО

В среду, 7 сентября, в результате обстрела россиянами Славянска погиб заведующий детской реанимацией Владимир Буря, приехавший в город за личными вещами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Славянской ВГА.

"Трагедия произошла в среду, 7 сентября. Из-за попадания вражеской ракеты в дом №43 на улице Торской погибли трое местных жителей - пожилая пара и 58-летний заведующий отделением реанимации областной детской больницы Владимир Буря, на днях приехавший за личными вещами.

Благородному и ответственному делу врача-реаниматолога Владимир Васильевич посвятил всю свою жизнь, спас тысячи маленьких пациентов. Коллеги вспоминают его как замечательного специалиста, человека с большим сердцем и доброй душой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за мужество и безупречное отношение к врачебному делу во время проведения АТО в 2014 году Владимир Буря награжден Благодарностью Министерства здравоохранения и личным ценным подарком Министра внутренних дел.

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