Военный РФ с другом убили мужчину в оккупированном Крыму: Одного из них хотели "отмазать", но люди вышли на акции протеста. ВИДЕО+ФОТО

Вечером, 6 сентября, в оккупированной в Ялте был убит молодой парень. Ему было нанесено более 30 ножевых ранений.

Об этом пишет Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Полицейские задержали двух подозреваемых, но вскоре, по версии жителей, одного из них отпустили на свободу.





Отмечается, что следователи отпустили командира взвода "алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма" Кирилла Гонтаренко.

"Накануне ночью Гонтаренко со своим знакомым Владимиром Кикавцом убили 34-летнего Сергея Сухова.Они выпивали возле "Автокафе", затем поссорились и избили Сухова, ранив его ножом. Гонтаренко и Кикавец, испугавшись, увезли Сергея в больницу, однако он скончался. Полиция задержала 37-летнего Владимира Кикавца. Гонтаренко же отпустили - он почему-то проходил по делу в качестве свидетеля.

Но как только у здания Ялтинской полиции собрались недовольные люди, требующие основательного расследования, "командир взвода алупкинской роты спецназа" был снова задержан. Его допрашивают следователи. Интересно, что всего месяц назад Гонтаренко был награждён местной администрацией за активную гражданскую позицию", - пишет Telegram-канал.

Также в сети опубликована видеозапись убийства. На кадрах видно, что Сухова поочередно избивают двое мужчин – Владимир Кикавец и Кирилл Гонтаренко. После того, как Сухов перестает подавать признаки жизни, Гонтаренко и Кикавец затаскивают его в багажник джипа с маркировкой "Z" и увозят в больницу.

Также смотрите: Последствия обстрела Никополя: повреждена линия электропередач и газопровод. ФОТОрепортаж