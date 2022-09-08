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Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили. ФОТОрепортаж

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Поселок Высокополье продолжают обстреливать россияне.

Об этом сообщил депутат областного совета Игорь Иосипенко, передает Цензор.НЕТ.

"С середины марта была оккупация этого населенного пункта, в нем оставались местные жители и видели, как враги уничтожают их маленькую родину. Сожжены и разрушены частные усадьбы, разбит центр населенного пункта. А это - труд многих людей и даже не одного поколения, украденные годы труда и жизни. По всему поселку стоят изуродованные автомобили мирных людей, насильственно отобранные, отмеченые буквой Z - дорогие и не очень, но украденные и разбитые, а люди на них собирали годами. Российские военные у людей отобрали паспорта, запрещали ходить по поселку, а если и разрешали, то только с белой тряпкой. Это полностью напоминает поведение немецких солдат Второй мировой войны", - подчеркнул депутат.

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По словам Иосифенко, российские военные мародерили, издевались над гражданскими и убивали их.

"В поселке и сейчас неспокойно, российские захватчики продолжают его обстреливать, горят дома прямо на глазах. Там опасно находиться", - добавил он.

Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 01
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 02
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 03
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 04
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 05
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 06
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 07
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 08
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 09
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 10
Освобожденное от российских оккупантов Высокополье на Херсонщине: Разрушенные дома и изуродованные автомобили 11

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  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • wittmann1980
    Ублюдки рашистские несут только сметь, разрушения и гуманитарную катастрофу.
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